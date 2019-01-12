«Спартак-2» приступил к тренировкам в Сокольниках

Футбол 12 января 2019 13:22 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Под руководством Виктора Булатова тренируется 21 игрок.

«Спартак-2» начал подготовку ко второй части сезона и в субботу провел тренировку в манеже в Сокольниках.

До этого команда в течение двух дней проходила медицинский осмотр. Сейчас в распоряжении главного тренера Виктора Булатова тренируется 21 игрок:

вратари: Данила Ермаков, Артем Поплевченков;

защитники: Максим Актисов, Артем Воропаев, Артем Горбулин, Александр Лихачев, Артем Мамин, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин;

полузащитники: Солтмурад Бакаев, Никита Бакалюк, Петр Володкин, Максим Калачевский, Данил Полубояринов, Егор Рудковский, Николай Тюнин;

форварды: Сильванус Нимели, Дмитрий Маркитесов, Данила Прошляков, Александр Руденко, Тьерно Тиуб.

«Спартак-2» будет тренироваться в манеже до 16 января. На этот день запланирован контрольный матч с ФШМ из третьего дивизиона.

А с 18 января по 2 февраля красно-белые отправятся на сбор в Белек, где сыграют еще три матча. Они пройдут 25 и 29 февраля, а также 1 февраля.