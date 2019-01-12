«Челси» намерен включить в сделку по Хадсону-Одои опцию обратного выкупа - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 14:35Источник: The TimesАвтор: Липкин Антон

«Челси» намерен включить в сделку по Хадсону-Одои опцию обратного выкупа

18-летний полузащитник может перейти в «Баварию».

«Челси» рассчитывает оставить за собой право обратного выкупа полузащитника Каллума Хадсона-Одои в случае его перехода в «Баварию», сообщает The Times.

«Синие» настаивают на включение в соглашение пункта об обратном переходе игрока за фиксированную сумму. Однако чемпионов Германии не устраивает такой расклад.

«Челси» не хочет повторять ошибки, из-за которых клуб не смог вернуть форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона», а до этого переплатил в четыре раза «Бенфике» за полузащитника Неманью Матича.

Напомним, 18-летний Хадсон-Одои проводит второй сезон в основном составе «Челси». В 12 матчах за «синих» на его счету один гол и три результативные передачи.

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