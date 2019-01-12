«Челси» намерен включить в сделку по Хадсону-Одои опцию обратного выкупа

18-летний полузащитник может перейти в «Баварию».
«Челси» рассчитывает оставить за собой право обратного выкупа полузащитника Каллума Хадсона-Одои в случае его перехода в «Баварию», сообщает The Times.
«Синие» настаивают на включение в соглашение пункта об обратном переходе игрока за фиксированную сумму. Однако чемпионов Германии не устраивает такой расклад.
«Челси» не хочет повторять ошибки, из-за которых клуб не смог вернуть форварда Ромелу Лукаку из «Эвертона», а до этого переплатил в четыре раза «Бенфике» за полузащитника Неманью Матича.
Напомним, 18-летний Хадсон-Одои проводит второй сезон в основном составе «Челси». В 12 матчах за «синих» на его счету один гол и три результативные передачи.