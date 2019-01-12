Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

Футбол 12 января 2019 19:52 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» в выездном матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

В составе «мерсисайдцев» точным ударом с пенальти отличился Мохамед Салах (50-я минута).

После этой игры «Ливерпуль», набрав 57 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 26 баллов, располагается на 13-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас», а «Брайтон» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в других матчах 22-го тура «Лестер» на своем поле уступил «Саутгемптону» (1:2), «Уотфорд» переиграл в гостях «Кристал Пэлас» (2:1), «Кардифф» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (0:0), а «Бернли» дома обыграл «Фулхэм» (2:1).