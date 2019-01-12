«ПСЖ» на выезде разгромил «Амьен» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол12 января 2019 21:19Источник: «Советский спорт»

«ПСЖ» на выезде разгромил «Амьен»

Футболисты «ПСЖ» обыграли «Амьен» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0.

В составе парижского клуба голами отметились Эдинсон Кавани (57-я минута), Килиан Мбаппе (70) и Маркиньос (79).

Отметим, что на 66-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник хозяев поля Халед Аденон.

«ПСЖ», набрав 50 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги 1, «Амьен», имея в активе 18 баллов, занимает 17-е место.

В следующем туре «Амьен» на выезде встретится с «Лиллем», а «ПСЖ» дома сыграет с «Генгамом».

#лига 1#фк псж#фк амьен
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта