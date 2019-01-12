«ПСЖ» на выезде разгромил «Амьен»

Футбол 12 января 2019 21:19 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «ПСЖ» обыграли «Амьен» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0.

В составе парижского клуба голами отметились Эдинсон Кавани (57-я минута), Килиан Мбаппе (70) и Маркиньос (79).

Отметим, что на 66-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник хозяев поля Халед Аденон.

«ПСЖ», набрав 50 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги 1, «Амьен», имея в активе 18 баллов, занимает 17-е место.

В следующем туре «Амьен» на выезде встретится с «Лиллем», а «ПСЖ» дома сыграет с «Генгамом».