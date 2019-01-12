Лукас Фернандо: У «Спартака» есть шансы на чемпионство - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол12 января 2019 23:23Источник: ФК «Спартак»

Лукас Фернандо: У «Спартака» есть шансы на чемпионство

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо уверен, что красно-белые еще могут побороться за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

– Есть ли шансы на чемпионство? Да, конечно, всегда есть. Безусловно, надо уважать другие клубы, но и у нас очень отличная команда с хорошими футболистами. Но сейчас надо работать, потому что пока у нас еще есть время, чтобы подготовиться и стать чемпионами, – рассказал Фернандо в ролике, размещенном на канале «Спартака» в YouTube.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» шесть баллов.

#Футбол-Россия#рпл#фернандо лукас мартинс#фк спартак
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта