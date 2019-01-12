Лукас Фернандо: У «Спартака» есть шансы на чемпионство

Футбол 12 января 2019 23:23 Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо уверен, что красно-белые еще могут побороться за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

– Есть ли шансы на чемпионство? Да, конечно, всегда есть. Безусловно, надо уважать другие клубы, но и у нас очень отличная команда с хорошими футболистами. Но сейчас надо работать, потому что пока у нас еще есть время, чтобы подготовиться и стать чемпионами, – рассказал Фернандо в ролике, размещенном на канале «Спартака» в YouTube.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» шесть баллов.