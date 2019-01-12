Максим Володько – о контракте с «Арсеналом»: Это мой первый переход, веха в моей карьере - Советский спорт
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Футбол12 января 2019 23:28Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Максим Володько – о контракте с «Арсеналом»: Это мой первый переход, веха в моей карьере

Новичок тульского «Арсенала» Максим Володько поделился эмоциями от перехода в клуб из БАТЭ.

- Что для вас значит переход в «Арсенал»?
- Значит многое. В карьере это мой первый переход. Российская премьер-лига - очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.

- Что раньше знали об «Арсенале»?
- Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.

- Как прошла первая тренировка в новой команде?
- Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура - пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив.

- Ваша оптимальная позиция на поле?
- Левый защитник или левый полузащитник, - приводит слова Володько пресс-служба «Арсенала».

Напомним, что ранее защитник подписал с тульским клубом контракт на 1,5 года.

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