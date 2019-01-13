Томас Тухель: Буду спать спокойнее, когда в «ПСЖ» появится новый игрок - Советский спорт
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Футбол13 января 2019 10:23Источник: AFPАвтор: Сметанникова Дарья

Томас Тухель: Буду спать спокойнее, когда в «ПСЖ» появится новый игрок

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что ждет от руководства клуба приобретений в зимнее трансферное окно.

«Руководство клуба обещало, что будет игрок. Верю им. Конечно, я нервничаю, что мы до сих пор никого не купили, но я все понимаю. Зимнее трансферное окно всегда очень сложное, но я буду спать спокойнее, когда в «ПСЖ» появится новый игрок», - цитирует Тухеля AFP.

Ранее сообщалось, что парижане проявляют интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Вайглю.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, имея 50 очков после 20 туров.

#тухель томас#фк псж#лига 1#Возможные трансферы#вайгль юлиан
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