Томас Тухель: Буду спать спокойнее, когда в «ПСЖ» появится новый игрок

Футбол 13 января 2019 10:23 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, что ждет от руководства клуба приобретений в зимнее трансферное окно.

«Руководство клуба обещало, что будет игрок. Верю им. Конечно, я нервничаю, что мы до сих пор никого не купили, но я все понимаю. Зимнее трансферное окно всегда очень сложное, но я буду спать спокойнее, когда в «ПСЖ» появится новый игрок», - цитирует Тухеля AFP.

Ранее сообщалось, что парижане проявляют интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Вайглю.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, имея 50 очков после 20 туров.