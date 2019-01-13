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Футбол13 января 2019 22:37Источник: ФК «Крылья Советов»

Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с самарской командой.

35-летний форвард, выступающий за «Крылья» с 2011 года, подписал соглашение, рассчитанное еще на один год.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя, как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба. Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за «Крылья» и дальше.

Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям». Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры, – заявил Корниленко.

Напомним, в текущем сезоне Корниленко в составе «Крыльев» принял участие в 15 играх во всех турнирах и забил три мяча.

#Футбол-Россия#рпл#фк крылья советов#корниленко сергей
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