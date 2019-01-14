Форвард «Челси» Батшуайи станет игроком «Монако»

Футбол 14 января 2019 09:45 Источник: Canal+ Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Canal+ со ссылкой на вице-президента клуба Вадима Васильева.

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за "Валенсию", вернется в чемпионат Франции.

Следующим клубом игрока станет "Монако", который ранее пригласил из лондонского клуба полузащитника Сеска Фабрегаса.

В текущем сезоне форвард провел за "летучих мышей" 23 матча и забил 3 гола. Ранее в "Валенсии" сообщили, что вернут игрока "Челси" до окончания контракта, который истекал в июне 2019 года.

Добавим, что ранее Батшуайи защищал цвета "Марселя".