Дембеле отправился на медосмотр в китайский «Бейцзин Гуоань» - Советский спорт
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Футбол14 января 2019 18:26Источник: Sky Sports

Дембеле отправился на медосмотр в китайский «Бейцзин Гуоань»

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле отправился в Гонконг.

Как сообщает Sky Sports, Дембеле пройдет медосмотр перед переходом в китайский клуб «Бейцзин Гуоань».

Добавим, что действующий контракт 31-летнего бельгийского футболиста с лондонской командой истекает 30 июня 2019 года. По оценкам портала transfermarkt.com стоимость полузащитник составляет 18 миллионов евро.

Напомним, что Дембеле перешел в «Тоттенхэм» в августе 2012 года из «Фулхэма» и за это время провел за команду 249 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и 12 результативных передач.

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