Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

Футбол 15 января 2019 00:54 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на поле стадиона «Этихад» разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Габриэль Жезус (10-я и 39-я минуты) и единожды отличился защитник гостей Конор Коди (78), отправивший мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что гости большую часть встречи провели в меньшинстве – прямую красную карточку на 19-й минуте получил Вийи Боли.

«Манчестер Сити» одержал третью кряду победу в АПЛ и с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Вулверхэмптон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 29 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 20 января примут «Хаддерсфилд», а «волки» днем ранее сыграют с «Лестером».

АПЛ

22-й тур

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» – 3:0 (2:0)

Голы: Жезус, 10, 39; Коди, 78 (автогол)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Данило, Уокер, Лапорт, Сильва (де Брюйне, 62), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 74), Жезус (Агуэро, 76)

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Моутинью (Гиббс-Уайт, 72), Дендонкер, Диогу Жота (Саисс, 59), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес (Траоре, 46)

Предупреждение: Фернандиньо, 14

Удаление: Боли (19).