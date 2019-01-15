Артур Юсупов: Никогда не хотел уходить из «Динамо», меня заставили это сделать - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 13:15Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Артур Юсупов: Никогда не хотел уходить из «Динамо», меня заставили это сделать

На данный момент столичный клуб занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Российский полузащитник Артур Юсупов, вернувшийся в московское "Динамо", рассказал о причинах ухода в 2015 году.

«Скажу откровенно – принимая решение о переходе в «Динамо» я держал в голове, что реакция будет неоднозначная. И что негатив со стороны динамовских болельщиков по мою душу есть.

Но судите сами – я никогда не хотел уходить из «Динамо». Это был вынужденный шаг, который меня практически заставили сделать тогдашние руководители. Похоже, что болельщики не в курсе нюансов этой истории. Опять же, я – не единичный случай. Вместе со мной команду покинуло еще порядка десяти человек и практически все – свободными агентами. А я оказался в ситуации очень странного к себе отношения со стороны людей, которые тогда вели дела в «Динамо». Да и не только я… Как результат – пришлось искать себе варианты продолжения карьеры. Благо их хватало», – рассказал Юсупов клубной пресс-службе.

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