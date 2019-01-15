Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 14:25Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Петр Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Вратарь «Арсенала» Петр Чех сообщил о решении завершить спортивную карьеру.

О своем решении 36-летний голкипер сообщил в инстаграме. Текущий сезона для Чеха станет последним.

«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста, и прошло уже 20 лет с тех пор, как я подписал свой первый контракт, поэтому сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру после текущего сезона. Проведя 15 лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел. Я продолжу усердно работать в «Арсенале», чтобы выиграть еще один трофей в этом сезоне. С нетерпением жду на возможности узнать, что меня ждет на поле», - написал Чех.

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за лондонский клуб и пропустил 12 мячей.

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Публикация от Petr Cech (@petrcech)

#чех петр#фк арсенал лондон#апл
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