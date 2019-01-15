«Уфа» подтвердила переход Вильяма Оливейры в «Зенит»

Футбол 15 января 2019 15:43 Источник: ФК «Уфа» Автор: Липкин Антон

Бразилец станет ассистентом Семака.

«Уфа» на своем официальном сайте подтвердила уход из клуба тренера Вильяма Оливейры, который войдет в тренерский штаб «Зенита».

36-летний бразилец работал в «Уфе» с 2015 года и хорошо знаком главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, который возглавлял команду в 2017-2018 годах.

С июля 2012 года по февраль 2015-го Вильям Оливейра выступал за «Уфу» в качестве игрока. В 56 матчах на его счету один гол и десять результативных передач.

«Испытываю двойные ощущения, – сказал Вильям в интервью клубной пресс-службе. – Все-таки провел в клубе шесть с половиной лет. «Уфа» стала для меня родной. Хочу поблагодарить все наше руководство, а именно Шамиля Камиловича Газизова, который меня поддержал. Если бы не он, наверное, я бы не закончил карьеру и не стал бы тренером.

Хочу поблагодарить всех футболистов, которые мне помогали. Их работа тоже сыграла большую роль в том, что я сегодня делаю шаг вперед. Также хочу сказать спасибо всем нашим болельщикам и членам тренерского состава.

Время в «Уфе» было очень приятным, но нужно смотреть вперед, двигаться дальше. Конечно, я буду переживать за нашу команду и скучать по ней.

Отметим, что до перехода в «Уфу» Вильям играл в России за «Амкар», «Шинник» и «Динамо» (Брянск).