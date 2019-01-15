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Футбол15 января 2019 17:01Источник: Sport.esАвтор: Липкин Антон

«Барселона» может выкупить Стуани у «Жироны»

Сумма отступных составляет 15 миллионов евро.

Форвард «Жироны» Кристиан Стуани может в зимнее трансферное окно перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассматривает 32-летнего уругвайца в качестве игрока, который может подменять своего соотечественника Луиса Суареса.

Стуани проводит второй сезон в «Жироне» и в 17 матчах нынешнего чемпионата забил 12 голов, что позволяет ему занимать третье место в списке бомбардиров примеры после двух игроков «Барселоны» – Лионеля Месси (17 голов) и Суареса (14).

Контракт Стуани с клубом рассчитан до 2020 года. Стороны обсуждают возможность его продления еще на один сезон, но пока не пришли к согласию.

«Жирона» не собирается вести с «Барселоной» переговоры о снижении суммы отступных за игрока, которая составляет 15 миллионов евро. При этом действующие чемпионы Испании пока не готовы платить за Стуани такую цену, но не исключено, что позиция клуба изменится.

Ранее Стуани выступал за «Реджину», «Альбасете», «Леванте», «Расинг», «Эспаньол» и «Мидлсбро».

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