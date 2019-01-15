Полузащитник «Локомотива» Тарасов задолжал бывшей жене 7 млн рублей по алиментам

Футбол 15 января 2019 17:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов задолжал своей бывшей супруге Оксане Осинкиной 7 млн рублей.

«У кого какие желания на Новый год?», - спрашивает Дмитрий Тарасов у подписчиков, греясь на солнышке и рассказывая как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал сколько футболист недопомог своему ребёнку. Но Дима платить не хочет», - написал адвокат в своем твиттере, прикрепив фото с документами о задолженности футболиста.

«У кого какие желания на Новый год?», спрашивает Дмитрий Тарасов у подписчиков, греясь на солнышке и рассказывая как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал сколько футболист недопомог своему ребёнку. Но Дима платить не хочет pic.twitter.com/VpgAkZwtLq — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 15 января 2019 г.

На фотографии документов говорится, что к 1 декабря задолженность Тарасова по алиментам составляла более 7 миллионов 487 тысяч рублей. С учетом частичной оплаты с футболиста подлежит взысканию сумма в размере 6,902 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Тарасов требовал у суда уменьшить алименты на ребенка в четыре раза, то есть ежемесячно платить 100 тысяч рублей. Кроме того, 50 тысяч из них переводить на специальный расчетный счет ребенка, которым тот сможет воспользоваться только по достижении им совершеннолетия.