«Енисей» вылетел на сбор в Турцию без Дугалича - Советский спорт
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Футбол15 января 2019 17:57Источник: ФК «Енисей»Автор: Сметанникова Дарья

«Енисей» вылетел на сбор в Турцию без Дугалича

«Енисей» сообщил, что команда под руководством Дмитрия Аленичева вылетела на сбор в турецкий Белек.

Аленичев взял на сбор 27 футболистов, включая двух игроков молодежной команды. В списке не оказалось Раде Дугалича. Ранее сообщалось, серб находится на просмотре в «Кайрате».

Вратари: Юрий Нестеренко, Михаил Филиппов, Давид Юрченко.

Защитники: Валерий Кичин, Дмитрий Ятченко, Алексей Грицаенко, Шамиль Гасанов, Петар Занев, Али Гаджибеков, Глеб Захаров, Валерий Ганус.

Полузащитники: Павел Комолов, Дмитрий Торбинский, Александр Зотов, Фегор Огуде, Александр Харитонов, Михаил Комков, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Павел Рожков, Энис Гавазай, Егор Иванов.

Нападающие: Дарко Бодул, Артур Саркисов, Александр Кутьин, Михаил Костюков, Максим Руднев.

На первом сборе «Енисей» сыграет два товарищеских матча: 20 января против вице-чемпиона Азербайджана «Габалы» и 24 января против румынского «Вииторул».

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