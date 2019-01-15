Сборные Иордании и Австралии вышли в плей-офф Кубка Азии

Футбол 15 января 2019 18:23 Источник: «Советский спорт»

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Азии сборная Австралии обыграла команду Сирии – 3:2.

У австралийцев мячи забили Авер Мабиль (41-я минута), Кристофер Икономидис (54) и Азиз Бехич (90+3), а в составе сирийцев отличились Омар Хрибин (43) и Умар Аль-Сума (80, пенальти).

Параллельная игра группы В Иордания – Палестина завершилась без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, Иордания с семью очками заняла первое место в квартете, второй стала Австралия (6 очков), обе сборные вышли в плей-офф Кубка Азии. Палестина (2) расположились на третьей строчке, Сирия (1) – на четвертой.