Жозе Моуринью: Уход Чеха - это большая потеря для футбола

Футбол 15 января 2019 19:08 Источник: Sky Sports

Бывший тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал решение голкипера Петра Чеха, завершить карьеру.

- Для меня было большой честью стать тем главным тренером, который в столь раннем возрасте вручил Чеху футболку с номером один. С тех пор он постоянно подтверждал свое право на нее своей игрой, сухими матчами, титулами и профессионализмом.

Это большая потеря для футбола, но историю нельзя стереть. Поздравляю его с такой удивительной карьерой, - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что о своем решении завершить спортивную карьеру 36-летний голкипер сообщил в инстаграме. Текущий сезона для Чеха станет последним.