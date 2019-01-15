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Футбол15 января 2019 19:08Источник: Sky Sports

Жозе Моуринью: Уход Чеха - это большая потеря для футбола

Бывший тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал решение голкипера Петра Чеха, завершить карьеру.

- Для меня было большой честью стать тем главным тренером, который в столь раннем возрасте вручил Чеху футболку с номером один. С тех пор он постоянно подтверждал свое право на нее своей игрой, сухими матчами, титулами и профессионализмом.

Это большая потеря для футбола, но историю нельзя стереть. Поздравляю его с такой удивительной карьерой, - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что о своем решении завершить спортивную карьеру 36-летний голкипер сообщил в инстаграме. Текущий сезона для Чеха станет последним.

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