Кейн пропустит полтора месяца и не сыграет в матчах Лиги чемпионов против «Боруссии»

Как сообщает пресс-служба команды, сегодня форвард прошел медицинское обследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение связок левой лодыжки. Ожидается, что к тренировкам Кейн вернется в начале марта.

Напомним, что нападающий получил повреждение в матче 22-го тура первенства английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 31 встречу во всех турнирах и записал на свой счет забил 20 забитых мячей и 7 результативных передач. Кейн с 14 голами после 22 матчей вместе с Салахом («Ливерпуль») и Обамеянгом («Арсенал») лидирует в гонке бомбардиров.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и дортмундской «Боруссией» состоятся 13 февраля в Лондоне и 5 марта в Дортмунде.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6