«Шрусбери Таун» выбил «Сток Сити» из Кубка Англии, отыгравшись с 0:2 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 01:00Источник: «Советский спорт»

«Шрусбери Таун» выбил «Сток Сити» из Кубка Англии, отыгравшись с 0:2

Во втором матче 1/32 финала Кубка Англии «Сток Сити» на своем поле проиграл «Шрусбери Таун» со счетом 2:3.

У победителей встречи голами отметились Джеймс Болтон (71-я минута), Феджири Окенабирхи (77, пенальти) и Джош Лорент (81), а у хозяев поля дважды отличился Тайриз Кэмбелл (20, 36).

Первая игра завершилась вничью – 1:1. Таким образом, команда из третьего по значимости дивизиона Англии вышла в 1/16 финала турнира, где сыграет с «Вулверхэмптоном», который в 1/32 финала обыграл «Ливерпуль» (2:1).

#кубок англии по футболу#фк сток сити#фк шрусбери
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта