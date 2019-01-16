«Шрусбери Таун» выбил «Сток Сити» из Кубка Англии, отыгравшись с 0:2

Футбол 16 января 2019 01:00 Источник: «Советский спорт»

Во втором матче 1/32 финала Кубка Англии «Сток Сити» на своем поле проиграл «Шрусбери Таун» со счетом 2:3.

У победителей встречи голами отметились Джеймс Болтон (71-я минута), Феджири Окенабирхи (77, пенальти) и Джош Лорент (81), а у хозяев поля дважды отличился Тайриз Кэмбелл (20, 36).

Первая игра завершилась вничью – 1:1. Таким образом, команда из третьего по значимости дивизиона Англии вышла в 1/16 финала турнира, где сыграет с «Вулверхэмптоном», который в 1/32 финала обыграл «Ливерпуль» (2:1).