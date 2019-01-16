Сантьяго Солари – об уходе Иско: Я не принимаю решений по трансферам

Футбол 16 января 2019 08:22 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

По данным СМИ, у игрока возник конфликт с аргентинским специалистом, из-за чего он намерен покинуть команду.

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слухи о возможном уходе испанского полузащитника Иско.

«Продажа Иско? Я всего лишь тренер. У «Реала» великолепный состав, и я должен выбирать на каждый матч, кто будет играть.

Что нужно сделать, чтобы убедить его остаться? Я уже ответил на этот вопрос. Я не принимаю решений по трансферам», – приводит слова Солари AS.

По информации СМИ, Иско получил предложения от "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.