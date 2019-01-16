Сергей Рыжиков – о ситуации Кокорина и Мамаева: Над людьми просто издеваются - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 09:49Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Сергей Рыжиков – о ситуации Кокорина и Мамаева: Над людьми просто издеваются

Оба игрока арестованы за участие в избиении двух человек.

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков высказался о положении форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жёсткими деяниями получали менее строгие наказания.

Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись более снисходительно.

То, что происходит сейчас – перебор. Это моя личная точка зрения", – приводят слова Рыжикова «Известия».

Напомним, братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

21 декабря всем фигурантам дела следствие поменяло статью на более тяжкую – часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы было получено заключение о причинении легкого вреда здоровью потерпевшим.

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