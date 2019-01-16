Сергей Рыжиков: Скучаю в «Рубине» только по девчонкам в столовой

Футбол 16 января 2019 12:55 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, ныне играющий за «Крылья Советов», заявил, что не скучает по казанскому клубу.

«Может быть, только по девчонкам в столовой и еще по трем-пяти людям в клубе. А так, в целом, не скучаю. При расставании у нас осталась определенная недосказанность с тренерским штабом «Рубина». И она не дает мне по ним скучать.

«Рубин» — это уже старая история. Так получилось, что ожидаешь от людей большего, чем они могут тебе дать. Думаю, что должно быть более человечное отношение», - приводит слова Рыжикова «Известия».

В прошлом сезоне Рыжиков провел 13 матчей в премьер-лиге и в июне покинул клуб в связи с истечением срока контракта.