Агент Луиза: Работаем над новым контрактом, Давид хочет остаться в «Челси»

Бразилец выступает за лондонский клуб с 2011 года.
Киа Джурабчан, агент защитника "Челси" Давида Луиза, прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с лондонским клубом.
"У нас дружеские отношения с руководством "Челси". Сейчас мы работаем над новым контрактом, потому что он хочет остаться.
Такой же позиции придерживается и главный тренер. Уверен, у нас все получится", – приводит слова агента The Sun.
В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. Его нынешний контракт с "Челси" в силе до 30 июня 2019 года.