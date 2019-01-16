Агент Луиза: Работаем над новым контрактом, Давид хочет остаться в «Челси» - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 13:22Источник: The SunАвтор: Гичунцев Артур

Агент Луиза: Работаем над новым контрактом, Давид хочет остаться в «Челси»

Бразилец выступает за лондонский клуб с 2011 года.

Киа Джурабчан, агент защитника "Челси" Давида Луиза, прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с лондонским клубом.

"У нас дружеские отношения с руководством "Челси". Сейчас мы работаем над новым контрактом, потому что он хочет остаться.

Такой же позиции придерживается и главный тренер. Уверен, у нас все получится", – приводит слова агента The Sun.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса. Его нынешний контракт с "Челси" в силе до 30 июня 2019 года.

#апл#фк челси#луиз давид
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