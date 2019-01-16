Александр Дюков: Вижу возможности для развития российского футбола

Футбол 16 января 2019 17:36 Источник: Телеканал «Россия-1» Автор: Сметанникова Дарья

Дюков занимал пост президента «Зенита» с 2008 по 2017 год.

Сегодня стало известно, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков является единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«У меня достаточный управленческий опыт. Я люблю футбол и давно работаю в нем - и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Вижу возможности для развития российского футбола», - сказал Дюков в эфире «России 1».

Выборы нового главы РФС пройдут 22 февраля. Пост стал вакантным после ухода Виталия Мутко в декабре 2018 года.

На данный момент исполняющим обязанности президента РФС является глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин.