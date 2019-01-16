Сергей Прядкин: Не думаю, что Дюков начнет «косить» по живому - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 17:37Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Сергей Прядкин: Не думаю, что Дюков начнет «косить» по живому

Выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе.

Исполняющий обязанности президента РФС и президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о том, какие изменения произойдут в российском футболе после выборов президента РФС, в которых участвует только один кандидат – Александр Дюков.

«Я не думаю, что Александр Валерьевич начнет свою работу с каких-то резких изменений, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Знаю, что он человек креативный, не забывайте, что он руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний, где на его предприятии порядка 70-80 тысяч работников.

Не думаю, что он начнет «косить» по живому: он внимательно все изучит. Он член исполкома достаточно давно и те решения принимались, в том числе и при его участии».

Напомним, 51-летний Дюков был выдвинут 63 организациями – членами РФС. Выборы президента пройдут 22 февраля на отчетно-выборной конференции.

#рфс#прядкин сергей#дюков александр#Футбол-Россия
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