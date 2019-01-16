Шамиль Газизов: Другие оппоненты поняли, что бороться с Дюковым нет смысла

Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе.
Единственным кандидатом в президенты стал генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.
«То, что он остался единственным кандидатом говорит о том, что другие оппоненты поняли, что в принципе бороться нет смысла, – приводит ТАСС слова Газизова. – Дюков – единственный кандидат, который в любом случае набрал бы 100%. Это говорит о том, что футбол консолидируется вокруг одного человека - это очень хорошо».
Напомним, 51-летний Дюков был выдвинут 63 организациями – членами РФС. Выборы президента пройдут 22 февраля на отчетно-выборной конференции.