Шамиль Газизов: Другие оппоненты поняли, что бороться с Дюковым нет смысла

Футбол 16 января 2019 17:45 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о том, что выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе.

Единственным кандидатом в президенты стал генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

«То, что он остался единственным кандидатом говорит о том, что другие оппоненты поняли, что в принципе бороться нет смысла, – приводит ТАСС слова Газизова. – Дюков – единственный кандидат, который в любом случае набрал бы 100%. Это говорит о том, что футбол консолидируется вокруг одного человека - это очень хорошо».

Напомним, 51-летний Дюков был выдвинут 63 организациями – членами РФС. Выборы президента пройдут 22 февраля на отчетно-выборной конференции.