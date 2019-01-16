Гендиректор «Крыльев Советов»: Дюков является профессионалом, который любит и знает футбол - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол16 января 2019 18:59Источник: ТАСС

Гендиректор «Крыльев Советов»: Дюков является профессионалом, который любит и знает футбол

Генеральный директор «Крылья Советов» Виталий Шашков считает, что Александр Дюков является профессионалом, который любит и знает футбол.

- Клуб голосовал за выдвижение в кандидаты в президенты Дюкова. Он профессионал своей области, крупный руководитель, грамотный специалист. Человек, который любит, знает и понимает футбол, поэтому клуб поддерживает его кандидатуру, - приводит слова Шашкова ТАСС.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост главы РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко.

#Футбол-Россия#рфс#дюков александр#Шашков Виталий#фк крылья советов
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта