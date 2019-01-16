Гендиректор «Крыльев Советов»: Дюков является профессионалом, который любит и знает футбол

Футбол 16 января 2019 18:59 Источник: ТАСС

Генеральный директор «Крылья Советов» Виталий Шашков считает, что Александр Дюков является профессионалом, который любит и знает футбол.

- Клуб голосовал за выдвижение в кандидаты в президенты Дюкова. Он профессионал своей области, крупный руководитель, грамотный специалист. Человек, который любит, знает и понимает футбол, поэтому клуб поддерживает его кандидатуру, - приводит слова Шашкова ТАСС.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост главы РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко.