Президент «Анжи» опроверг информацию об обращении к Керимову за финансовой помощью

Футбол 16 января 2019 19:09 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Ранее в СМИ сообщали, что представители «Анжи» обратились к бывшему владельцу команды Сулейману Керимову с просьбой выделить 300 миллионов рублей.

Президент «Анжи» Осман Кадиев опроверг информацию об обращении к бизнесмену.

«Не общались с Керимовым, и я никого не уполномочивал ходить к Сулейману. Ни о каких суммах речь не шла. Мы с ним давно не встречались. В последний раз мы с ним виделись во время похорон его брата. Но мы не общались об «Анжи», - приводит слова Кадиева сайт телеканала «360».

Махачкалинский клуб после 17 туров российской премьер-лиги занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.