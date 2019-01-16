Президент «Анжи» опроверг информацию об обращении к Керимову за финансовой помощью - Советский спорт
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Футбол16 января 2019 19:09Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

Президент «Анжи» опроверг информацию об обращении к Керимову за финансовой помощью

Ранее в СМИ сообщали, что представители «Анжи» обратились к бывшему владельцу команды Сулейману Керимову с просьбой выделить 300 миллионов рублей.

Президент «Анжи» Осман Кадиев опроверг информацию об обращении к бизнесмену.

«Не общались с Керимовым, и я никого не уполномочивал ходить к Сулейману. Ни о каких суммах речь не шла. Мы с ним давно не встречались. В последний раз мы с ним виделись во время похорон его брата. Но мы не общались об «Анжи», - приводит слова Кадиева сайт телеканала «360».

Махачкалинский клуб после 17 туров российской премьер-лиги занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

#кадиев осман#керимов сулейман#фк анжи#рпл#Футбол-Россия
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