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Футбол16 января 2019 19:38Источник: ФК «Балтика»

Бывший капитан «молодежки» ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику»

Защитник Муталип Алибеков, ранее выступавший за молодежную команду ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику».

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний защитник будет выступать в клубе на правах аренды под пятым номером.

Добавим, что Алибеков является воспитанником ДЮСШ ЦСКА и провел за дубль армейцев в молодежном первенстве 83 встречи, в которых забил шесть мячей. Принимал участие в играх юношеской Лиги чемпионов УЕФА, а также в матчах сборных России U-18.

Права на футболиста принадлежат «Химкам», в которые Алибеков перешел из ЦСКА летом 2017 года.

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