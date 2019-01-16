Бывший капитан «молодежки» ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику»

Защитник Муталип Алибеков, ранее выступавший за молодежную команду ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику».
Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний защитник будет выступать в клубе на правах аренды под пятым номером.
Добавим, что Алибеков является воспитанником ДЮСШ ЦСКА и провел за дубль армейцев в молодежном первенстве 83 встречи, в которых забил шесть мячей. Принимал участие в играх юношеской Лиги чемпионов УЕФА, а также в матчах сборных России U-18.
Права на футболиста принадлежат «Химкам», в которые Алибеков перешел из ЦСКА летом 2017 года.
👊 В «БАЛТИКУ» ПЕРЕШЕЛ ЭКС-КАПИТАН МОЛОДЕЖНОГО ЦСКА— ФК Балтика (@fcbaltika) 16 января 2019 г.
За нашу команду он будет выступать на правах аренды
Ряды балтийцев пополнил 21-летний защитник Мута Алибеков. ⚽🚢https://t.co/tFFl5yVjFD#WelcomeMuta #БалтикаПерезагрузка #МыБалтийцы #5МутаАлибеков pic.twitter.com/F30gUrkwfS