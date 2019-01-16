Бывший капитан «молодежки» ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику»

Футбол 16 января 2019 19:38 Источник: ФК «Балтика»

Защитник Муталип Алибеков, ранее выступавший за молодежную команду ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику».

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний защитник будет выступать в клубе на правах аренды под пятым номером.

Добавим, что Алибеков является воспитанником ДЮСШ ЦСКА и провел за дубль армейцев в молодежном первенстве 83 встречи, в которых забил шесть мячей. Принимал участие в играх юношеской Лиги чемпионов УЕФА, а также в матчах сборных России U-18.

Права на футболиста принадлежат «Химкам», в которые Алибеков перешел из ЦСКА летом 2017 года.