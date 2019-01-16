«Челси» заблокировал трансфер Батшуайи в «Монако»

Футбол 16 января 2019 20:10 Источник: Get French Football News

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил, что «Челси» заблокировал трансфер нападающего Миши Батшуайи, выступающего на правах аренды за «Валенсию».

- Мы достигли соглашения с игроком и «Валенсией», но переход заблокировал «Челси». На данный момент они больше заинтересованы в продаже футболиста, чем в его аренде. В футболе иногда все происходит очень быстро, но на сегодня переход Батшуайи заблокирован.

Мы уже довольны тем, как провели январское трансферное окно. Нападающий нам бы помог, но пока договориться не удалось, - передает слова Васильева Get Football News France.

Ранее стало известно, что в «Валенсии» приняли решение досрочно прервать аренду 25-летнего нападающего.