Вадим Васильев: Бросим все силы на то, чтобы выбраться из этой сложной ситуации

Футбол 16 января 2019 23:14 Источник: ФК «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал последние трансферы клуба.

- Мы бросим все силы на то, чтобы выбраться из этой сложной ситуации. Работа была проведена. Три из наших четырех новых игроков смогли показать свои качества на поле. Все могли это увидеть. Что касается Вильяма Ванкера, то мы сможем убедиться в нем в скором времени.

Мы довольны зимней трансферной кампанией. Еще один нападающий мог бы помочь нашему делу. Мы еще находимся в процессе и не намерены совершать глупости. Мы будем действовать, если представится хорошая возможность. У нас есть договоренность с «Валенсией» и Миши Батшуайи. Есть определенная сложность на уровне переговоров с «Челси», так как клуб предпочитает полноценный трансфер, но ситуация может измениться в ближайшее время.

Выиграть Кубок Лиги - это хорошая цель. Это возможность вернуться в еврокубки в следующем году. Это очень важная задача для нас, - приводит слова Васильева пресс-служба-команды.

Напомним, что после 17 туров «Монако», набрав 15 очков, занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1.