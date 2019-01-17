Хавбек «Челси» отказался продлевать контракт и намерен перейти в «Баварию»

Футбол 17 января 2019 08:23 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, игрок отказался продлевать соглашение с лондонским клубом и намерен перейти в "Баварию".

Отмечается, что "синие" не хотят отпускать футболиста, из-за чего могут пожаловаться в ФИФА.

Напомним, контракт 18-летнего хавбека с "Челси" истекает в 2020 году.

Хадсон-Одои в текущем сезоне провел 9 матчей за первую команду лондонского клуба, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.