Хавбек «Челси» отказался продлевать контракт и намерен перейти в «Баварию» - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 08:23Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Хавбек «Челси» отказался продлевать контракт и намерен перейти в «Баварию»

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои хочет покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, игрок отказался продлевать соглашение с лондонским клубом и намерен перейти в "Баварию".

Отмечается, что "синие" не хотят отпускать футболиста, из-за чего могут пожаловаться в ФИФА.

Напомним, контракт 18-летнего хавбека с "Челси" истекает в 2020 году.

Хадсон-Одои в текущем сезоне провел 9 матчей за первую команду лондонского клуба, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.

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