Александр Ярдошвили: Подключили одного из лучших хирургов мира, но Соу отказался от операции

Футбол 17 января 2019 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Футболист получил повреждение в начале ноября 2018 года.

Главный врач московского "Динамо"Александр Ярдошвили рассказал, как обстоят дела с восстановлением полузащитника Самбы Соу.

"С Самбой Соу ситуация была крайне тяжелая как в плане диагноза, так и в плане тактических мероприятий лечения, которые были озвучены нами, но им не исполнены.

Как врач, я считаю, что это тот случай, который нуждался в операции. Мы подключили одного из лучших в этой области хирургов мира, специализирующегося на разрывах сухожилий, он подтвердил необходимость операции и назначил дату. Всё было готово, но в последний момент футболист отказался.

Проводили с Самбой методическую работу, убеждали, но не были услышаны. И вынуждены были пойти по пути терапевтического лечения, который, считаем, не был прогрессивен в данном случае. И несмотря на то, что с момента травмы прошло уже десять недель и начались сборы, пока Самба занимается подготовкой к нагрузкам поврежденной зоны – сухожилий приводящей мышцы. Процент успеха терапевтического лечения при данной травме очень небольшой, поэтому у нас есть ряд сомнений", – сказал Ярдошвили.