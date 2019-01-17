«Рубин» сыграл вничью с командой Хаджи на сборе в Турции

Футбол 17 января 2019 14:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Казанский «Рубин» завершил первый сбор в Белеке контрольным матчем против румынского «Вииторула».

Матч закончился ничьей – 2:2. В составе «Рубина» отличились Ибрагим Цаллагов (42-я минута) и Реза Шекари (64).

За «Вииторул» отметился сын главного тренера и легенды румынского футбола Георге Хаджи – Янис Хаджи. Полузащитник также не реализовал пенальти и был удален на 65-й минуте.

Турция. Белек

Товарищеский матч

"Рубин" – "Вииторул" (Констанца, Румыния) – 2:2 (1:0)

Голы: Цаллагов, 42; Шекари, 64 – Хаджи, 47; Вииторул, 62.

«Рубин» в первом тайме: Обухов (в), Цаллагов, Сорокин, Уремович, Устинов, Абдуллин, Могилевец (к), Пантелеев, Акбашев, Давиташвили, Сагитов.

«Рубин» во втором тайме: Обухов (в), Степанов, Агапов, Камболов (к), Микушин, Голдобин, Башкиров, Мухаметзянов, Коблов, Шекари (Базаев, 75), игрок на просмотре.