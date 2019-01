Касилья сменил «Реал» на «Лидс»

Голкипер «Реала» Кико Касилья стал игроком «Лидса», сообщает официальный сайт английского клуба. 32-летний испанец подписал с «белыми» контракт на четыре с половиной года.

✍ | #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road