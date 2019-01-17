Касилья сменил «Реал» на «Лидс»

Футбол 17 января 2019 14:19 Источник: ФК «Лидс Юнайтед» Автор: Липкин Антон

32-летний испанец будет выступать в чемпионшипе.

Голкипер «Реала» Кико Касилья стал игроком «Лидса», сообщает официальный сайт английского клуба. 32-летний испанец подписал с «белыми» контракт на четыре с половиной года.

✍ | #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road — Leeds United (@LUFC) January 17, 2019

Воспитанник «Реала» впервые перешел в зарубежный клуб. Ранее он играл только в Испании, где также выступал за «Эспаньол», «Кадис» и «Картахену».

В составе «Реала» Касилья провел 43 матча, в которых пропустил 50 голов. В нынешнем сезоне он ни разу не выходил на поле и попадал в заявку лишь в восьми играх.

Отметим, что «Лидс» лидирует в чемпиошипе, опережая на четыре очка «Шеффилд Юнайтед».

Дебют Касильи в новом клубе может состояться в субботу, когда «Лидс» сыграет в гостях со «Сток Сити».