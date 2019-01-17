Валерий Гладилин: Для борьбы за чемпионство «Спартаку» нужны как минимум три новичка

Футбол 17 января 2019 17:28 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

Красно-белые провели первый контрольный матч в году и победили «Локомотив» из Ташкента.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру команды в первом контрольном матче на зимних сборах – с «Локомотивом» из Ташкента (5:2).

– Те задачи, которые тренер поставил, были выполнены, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Гладилина. – Но все же два мяча пропущены, и в обороне проблемы возникали, поэтому ставить пять, конечно, нельзя. Но пять забитых мячей – это много для начала подготовительного этапа. Это хороший результат. Тем более что были еще моменты.

– После этого матча Олег Кононов заявил, что команда больше не нуждается в усилении. Вы согласны с этим?

– Думаю, что это было сказано на эмоциях. По моему мнению, команда все же нуждается в укреплении. Нужны еще минимум три человека, если «Спартак» хочет бороться за чемпионство. Но, может быть, Кононов видит усиление в тех ребятах, которые пришли в команду, и резерв в молодежи. Опытные футболисты играют на пределе своих возможностей, а прибавить могут только новобранцы и молодежь. Наверное, он рассчитывает на них.

Напомним, матчем с «Локомотивом» «Спартак» завершил программу сбора в ОАЭ. Голами в первой игре года отметились Александр Ташаев, Леонид Миронов (с пенальти), Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков.