Лунин отказался от досрочного возвращения из аренды в «Реал»

Футбол 17 января 2019 17:32 Источник: Marca Автор: Сметанникова Дарья

«Реал» хочет досрочно вернуть вратарь Андрея Лунина из аренды в связи с трансфером голкипера Кико Касильи в «Лидс Юнайтед».

По информации Marca, 19-летний украинец, выступающий на правах аренды за «Леганес», принял решение остаться в клубе до конца сезона, несмотря на желание «Реала» вернуть вратаря.

Сообщается, что несмотря на отсутствие регулярной практики, Лунин хочет остаться в «Леганесе», Тренерский штаб команды планирует арендовать вратаря еще на один сезон.

В текущем сезоне испанской примеры Лунин принял участие в двух матчах «Леганеса», не пропустив ни одного мяча.