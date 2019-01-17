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Футбол17 января 2019 17:32Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

Лунин отказался от досрочного возвращения из аренды в «Реал»

«Реал» хочет досрочно вернуть вратарь Андрея Лунина из аренды в связи с трансфером голкипера Кико Касильи в «Лидс Юнайтед».

По информации Marca, 19-летний украинец, выступающий на правах аренды за «Леганес», принял решение остаться в клубе до конца сезона, несмотря на желание «Реала» вернуть вратаря.

Сообщается, что несмотря на отсутствие регулярной практики, Лунин хочет остаться в «Леганесе», Тренерский штаб команды планирует арендовать вратаря еще на один сезон.

В текущем сезоне испанской примеры Лунин принял участие в двух матчах «Леганеса», не пропустив ни одного мяча.

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