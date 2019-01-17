Футбол 17 января 2019 18:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Покер Панюкова помог «Уралу» разгромить «Акритас» на сборе в Пафосе

На стадионе «Киссонерга» в Пафосе состоялся товарищеский матч между «Уралом» и местным «Акритасом», выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра.