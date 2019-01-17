Давид Луиз отказался продлевать контракт с «Челси» - Советский спорт
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Футбол17 января 2019 19:32Источник: «Свободная Пресса»Автор: Сметанникова Дарья

Давид Луиз отказался продлевать контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луиз в ближайшее время может покинуть лондонский клуб.

Бразильский защитник отказался продлевать контракт с «аристократами». Луиз может покинуть «Челси» летом 2019 года в статусе свободного агента. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на UOL Esporte.

Отмечается, что Луизу не понравилось, что руководство «Челси» было готово подписать с ним новое соглашение только на один сезон из-за того, что руководство «синих» не предлагает контракт больше, чем на год, игрокам старше 30 лет.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел за «Челси» 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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