Давид Луиз отказался продлевать контракт с «Челси»

Футбол 17 января 2019 19:32 Источник: «Свободная Пресса» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Челси» Давид Луиз в ближайшее время может покинуть лондонский клуб.

Бразильский защитник отказался продлевать контракт с «аристократами». Луиз может покинуть «Челси» летом 2019 года в статусе свободного агента. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на UOL Esporte.

Отмечается, что Луизу не понравилось, что руководство «Челси» было готово подписать с ним новое соглашение только на один сезон из-за того, что руководство «синих» не предлагает контракт больше, чем на год, игрокам старше 30 лет.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел за «Челси» 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.