«Зенит» готов предложить «Спортингу» 20 млн евро за Акунью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол17 января 2019 20:41Источник: TyC SportsАвтор: Сметанникова Дарья

«Зенит» готов предложить «Спортингу» 20 млн евро за Акунью

«Зенит» проявляет интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации издания, «Зенит» предложил за аргентинского футболиста 20 миллионов евро. Кроме того, Акунье предложили контракт на четыре сезона с хорошими финансовыми условиями.

Ранее в СМИ сообщали, что петербургский клуб готов платить 27-летнему левому защитнику 2,5 млн евро в год.

Контракт Акуньи со «Спортингом» рассчитан до 2023 года и предусматривает неустойку в размере 60 млн евро.

В текущем сезоне на счету Акуньи 24 матча за «Спортинг», в которых он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. В активе защитника также 16 матчей за сборную Аргентины.

#акунья маркос#фк зенит#фк спортинг лиссабон#рпл#Возможные трансферы#чемпионат португалии по футболу#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта