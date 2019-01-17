«Зенит» готов предложить «Спортингу» 20 млн евро за Акунью

«Зенит» проявляет интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье. Об этом сообщает TyC Sports.
По информации издания, «Зенит» предложил за аргентинского футболиста 20 миллионов евро. Кроме того, Акунье предложили контракт на четыре сезона с хорошими финансовыми условиями.
Ранее в СМИ сообщали, что петербургский клуб готов платить 27-летнему левому защитнику 2,5 млн евро в год.
Контракт Акуньи со «Спортингом» рассчитан до 2023 года и предусматривает неустойку в размере 60 млн евро.
В текущем сезоне на счету Акуньи 24 матча за «Спортинг», в которых он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. В активе защитника также 16 матчей за сборную Аргентины.