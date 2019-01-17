Олег Кузьмин: Сборная России на Евро-2016 была не слабее команды 2018 года

Футбол 17 января 2019 21:23 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший защитник «Рубина» и сборной России Олег Кузьмин поделился воспоминаниями от вызова в национальную команду в 2015 году.

Сборная России на Евро-2018 во Франции не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

«Мы с Леонидом Викторовичем Слуцким давно друг друга знаем, дружим семьями. Когда его назначили, я позвонил ему, чтобы поздравить, а он мне в ответ: «Давай готовься, поедешь на ближайшие сборы». Я до последнего думал, что это шутка, пока в клуб не пришел вызов.

Обидно, что травма колена не дала мне шанс сыграть на одном из крупнейших турниров. Но что ни делается, все к лучшему.

Однозначно сборная могла выступить лучше, но случилось так, как случилось. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри команды. Могу сказать, что та сборная, которая играла во Франции, была не слабее сборной России 2018 года», - цитирует Кузьмина «Спорт день за днем».