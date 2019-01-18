Нико Ковач: «Бавария» должна обыгрывать «Хоффенхайм», чтобы усилить давление на Дортмунд

Футбол 18 января 2019 06:38 Источник: ФК «Бавария» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча чемпионата Германии с «Хоффенхаймом».

- Я вижу, что парни хотят как можно быстрее начать погоню. Хотим победить и мы должны победить, чтобы усилить давление на Дортмунд

Первый матч после зимнего перерыва всегда особенный. Ты не знаешь, как команда войдет в игру, в каком она состоянии. Надеемся, как и в начале сезона, стартовать с хорошего результата. Нам это необходимо и это всем предельно ясно.

«Хоффенхайм» - чрезвычайно хорошая команда, которой руководит классный тренер. Они определенно осложнят нам жизнь. Это будет очень и очень сложная игра, – сказал Ковач.

После 17 туров мюнхенцы занимают в таблице бундеслиги второе место, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 6 очков.