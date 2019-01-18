«Спартак-2» отправился на сбор в Турцию

Футбол 18 января 2019 15:51 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

В распоряжении Булатова будут тренироваться 24 игрока.

В пятницу «Спартак-2» вылетел в Белек, где до 2 февраля проведет свой первый зимний зарубежный сбор.

Главный тренер второй команды красно-белых взял на сбор 24 игрока:

вратари: Данила Ермаков, Владислав Терешкин;

защитники: Максим Актисов, Артем Воропаев, Артем Горбулин, Александр Лихачев, Артем Мамин, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин;

полузащитники: Солтмурад Бакаев, Никита Бакалюк, Петр Володкин, Максим Калачевский, Данил Полубояринов, Егор Рудковский, Николай Тюнин;

форварды: Дмитрий Маркитесов, Сильванус Нимели, Данила Прошляков, Александр Руденко, Тиерно Тиуб. Еще три игрока находятся на просмотре.

Напомним, голкипер Терешкин тренировался с основным составом «Спартака» на сборе в ОАЭ.

В Турции «Спартак-2» проведет три контрольных матча: с молодежной сборной Азербайджана (24 января), «Ардой» из Болгарии (29 января) и «Иртышом» из Казахстана (1 февраля).