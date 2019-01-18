Бывший форвард «Локомотива» Ниасс стал игроком «Кардиффа»

Футбол 18 января 2019 16:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Кардифф» арендовал у «Эвертона» бывшего нападающего «Локомотива» Байе Умара Ниасса. Об этом сообщает пресс-служба валлийского клуба.

28-летний форвард будет выступать в «Кардиффе» на правах аренды до конца текущего сезона. В новой команде Ниасс будет выступать под 29-м номером.

В составе «Эвертона» в нынешнем сезоне Ниасс провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

За «Локомотив» форвард играл с 2014 по 2015 год, после чего перешел в «Эвертон».