Бывший форвард «Локомотива» Ниасс стал игроком «Кардиффа»

«Кардифф» арендовал у «Эвертона» бывшего нападающего «Локомотива» Байе Умара Ниасса. Об этом сообщает пресс-служба валлийского клуба.
28-летний форвард будет выступать в «Кардиффе» на правах аренды до конца текущего сезона. В новой команде Ниасс будет выступать под 29-м номером.
Oumar Niasse seals loan move to @CardiffCityFC— Premier League (@premierleague) 18 января 2019 г.
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В составе «Эвертона» в нынешнем сезоне Ниасс провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
За «Локомотив» форвард играл с 2014 по 2015 год, после чего перешел в «Эвертон».