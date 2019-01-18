Бывший форвард «Локомотива» Ниасс стал игроком «Кардиффа» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол18 января 2019 16:49Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Бывший форвард «Локомотива» Ниасс стал игроком «Кардиффа»

«Кардифф» арендовал у «Эвертона» бывшего нападающего «Локомотива» Байе Умара Ниасса. Об этом сообщает пресс-служба валлийского клуба.

28-летний форвард будет выступать в «Кардиффе» на правах аренды до конца текущего сезона. В новой команде Ниасс будет выступать под 29-м номером.

В составе «Эвертона» в нынешнем сезоне Ниасс провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

За «Локомотив» форвард играл с 2014 по 2015 год, после чего перешел в «Эвертон».

#фк кардифф сити#ниасс бай умар#фк локомотив#фк эвертон#Свершившиеся трансферы#апл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта