Юлиан Нагельсманн: В случае победы над «Баварией» мы войдем в нужную колею - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 18:46Источник: ФК «Бавария»

Юлиан Нагельсманн: В случае победы над «Баварией» мы войдем в нужную колею

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 18-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

- Думаю, в случае победы над «Баварией» мы войдем в нужную колею. Важно не сдаваться раньше времени при виде красного автобуса.

«Бавария» будет немного под давлением. Если они не победят, то это будет знак для команды, идущей впереди. Будет тяжелая борьба, и мы будем сопротивляться всеми способами, - передает слова специалиста пресс-служба мюнхенской команды.

Отметим, что серия «Хоффенхайма» без поражений в бундеслиги насчитывает десять матчей, а шесть последних игр в чемпионате Германии команда свела вничью.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 18 января, и начнется в 22:30 по московскому времени.

#бундеслига#фк бавария#фк хоффенхайм#нагельсманн юлиан
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