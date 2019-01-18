AS включила Смолова в пятерку лучших форвардов для «Реала»

Футбол 18 января 2019 20:06 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Испанское издание AS составило список из пяти нападающих, которых мог бы купить «Реал» в зимнее трансферное окно.

В топ-5 форвардов для «Реала» вошли Оливье Жиру («Челси»), Радамель Фалькао («Монако), Бас Дост («Спортинг»), Эмилиано Сала («Нант) и Федор Смолов («Локомотив»).

По мнению AS, российский нападающий является одним из наиболее подготовленных футболистов в списке. Смолов был лучшим бомбардиров российской премьер-лиги в сезонах-2015/16 и 2016/17.

«Смолов - очень разносторонний нападающий, который идеально вписывается в философию игры Сантьяго Солари. Несколько месяцев в «Реале» могли бы помочь ему восстановить свой статус основного игрока в российской сборной, который Артем Дзюба отобрал на ЧМ-2018», - говорится в материале издания.

В нынешнем сезоне 29-летний Смолов провел за «Локомотив» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.