Максим Калиниченко: Скопинцеву стоит поиграть в «Ростове» до лета

Футбол 18 января 2019 21:17 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал информацию о возможном переходе Дмитрия Скопинцева из «Ростова» в «Зенита».

«Уйдет ли Скопинцев в «Зенит»? Вопрос в том, отпустят ли его из «Ростова», тем более ребята Карпина тоже ставят перед собой хорошие, амбициозные задачи. Возможно, ему стоит поиграть в «Ростове» до лета, а потом рассматривать варианты с другими командами», - цитирует Калиниченко «Матч ТВ».

Напомним, Скопинцев являлся футболистом «Зенита» в 2014-2015 годах, но выступал только за молодежный состав. Позже он перешел в немецкий «РБ Лейпциг», затем выступал за австрийскую команду «Лиферинг», а в 2016 году присоединился к «Ростову». В 2017 году на правах аренды играл за «Балтику».

В текущем сезоне Дмитрий принял участие 17 матчах «Ростова» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативных передачи.