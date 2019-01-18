Максим Калиниченко: Скопинцеву стоит поиграть в «Ростове» до лета - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 21:17Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Максим Калиниченко: Скопинцеву стоит поиграть в «Ростове» до лета

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал информацию о возможном переходе Дмитрия Скопинцева из «Ростова» в «Зенита».

«Уйдет ли Скопинцев в «Зенит»? Вопрос в том, отпустят ли его из «Ростова», тем более ребята Карпина тоже ставят перед собой хорошие, амбициозные задачи. Возможно, ему стоит поиграть в «Ростове» до лета, а потом рассматривать варианты с другими командами», - цитирует Калиниченко «Матч ТВ».

Напомним, Скопинцев являлся футболистом «Зенита» в 2014-2015 годах, но выступал только за молодежный состав. Позже он перешел в немецкий «РБ Лейпциг», затем выступал за австрийскую команду «Лиферинг», а в 2016 году присоединился к «Ростову». В 2017 году на правах аренды играл за «Балтику».

В текущем сезоне Дмитрий принял участие 17 матчах «Ростова» во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативных передачи.

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