Максим Калиниченко: Карпин даст Еременко достаточно игрового времени, чтобы он почувствовал уверенность - Советский спорт
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Футбол18 января 2019 22:15Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Максим Калиниченко: Карпин даст Еременко достаточно игрового времени, чтобы он почувствовал уверенность

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о переходе Романа Еременко в «Ростов».

- Еременко нужен «Ростову» в середине поля, в той самой четверти, откуда идет последний пас. Думаю, что Карпин даст ему достаточно игрового времени, чтобы он почувствовал уверенность, - сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что финский полузащитник подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне после завершения срока двухлетней дисквалификации Еременко провел семь матчей в составе «Спартака». В январе красно-белые воспользовались опцией о досрочном расторжении контракта с игроком.

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