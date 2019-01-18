Максим Калиниченко: Карпин даст Еременко достаточно игрового времени, чтобы он почувствовал уверенность

Футбол 18 января 2019 22:15 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о переходе Романа Еременко в «Ростов».

- Еременко нужен «Ростову» в середине поля, в той самой четверти, откуда идет последний пас. Думаю, что Карпин даст ему достаточно игрового времени, чтобы он почувствовал уверенность, - сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что финский полузащитник подписал с «Ростовом» контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне после завершения срока двухлетней дисквалификации Еременко провел семь матчей в составе «Спартака». В январе красно-белые воспользовались опцией о досрочном расторжении контракта с игроком.